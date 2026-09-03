बॉलीवुड के वो किरदार जिन्हें शक्ति कपूर ने बना दिया यादगार

शक्ति कपूर के ये किरदार बने उनकी पहचान, आज भी दर्शकों के जहन में हैं जिंदा

लेखन अंशिका शुक्ला 01:20 pm Sep 03, 202601:20 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर 3 सितंबर को अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। कॉमेडी से लेकर खलनायक तक, उन्होंने हर तरह के किरदार को शानदार अंदाज में पर्दे पर उतारा है। उनकी बेहतरीन अदाकारी ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। उनके कई किरदार इतने लोकप्रिय हुए कि आज भी लोगों के बीच याद किए जाते हैं और चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। ऐसे में इस खास मौके पर आइए उनके यादगार किरदारों को याद करें।