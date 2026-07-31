सलमान ने कराया था गैर-कानूनी इलाज, निर्माता शैलेंद्र सिंह का दावा- आधा बॉलीवुड जाता है वहां

शैलेंद्र ने बताया कि सलमान मजे से बिरयानी खा रहे थे, तभी पीछे से एक शख्स आया। उसने हाथों में ग्लव्स पहने, सिरिंज निकाली और सीधे सलमान के सिर में चुभाने लगा।

ये देख शैलेंद्र सन्न रह गए और सोच में पड़ गए कि आखिर उनके घर में ये क्या चल रहा है।

शैलेंद्र के मुताबिक, सलमान ने उनकी हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया देख ली थी और मुस्कुराते हुए बोले, "भाई, स्टार बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है।"