अर्जुन से जब पूछा गया कि क्या वह 'रा.वन 2' के विचार के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि यह फैसला निर्माताओं को लेना है, लेकिन उन्हें लगता है कि कहानी को आगे बढ़ाने की गुंजाइश है।

वह कहते हैं, "यह तय करना मेरे हाथ में नहीं है। मुझे लगता है कि यह फैसला निर्माताओं को ही लेना होगा। मुझे लगता है कि इसका सीक्वल जरूर बन सकता है और यह आज की पीढ़ी को भी पसंद आएगा।"