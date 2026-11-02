शाहरुख खान ने की थी दिव्या दत्ता की मदद

शाहरुख खान ने 'वीर-जारा' के सेट पर ऐसे की थी दिव्या की मदद, अब सुनाया किस्सा

लेखन अंशिका शुक्ला 01:44 pm Nov 02, 202601:44 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार शाहरुख खान के 61वें जन्मदिन पर दुनियाभर में उनके फैंस जश्न मना रहे हैं। कहीं बुर्ज खलीफा रोशन हुआ तो कहीं मुंबई में 'मन्नत' के बाहर प्रशंसकों की भीड़ जुटी है। इस खास मौके पर फिल्म 'वीर-जारा' में अहम भूमिका निभाने वालीं दिव्या दत्ता ने शाहरुख के साथ काम करने का अनुभव साझा किया। उन्होंने इसे अपने करियर का शानदार पल बताया और याद किया कि कैसे एक सीन में शाहरुख ने उनका मार्गदर्शन किया था।