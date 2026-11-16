'कॉफी विद करण 9' के फिनाले में शाहरुख खान का धमाका

'कॉफी विद करण 9' में होगा धमाका, शाहरुख खान के साथ दिखेंगे करण जौहर के बच्चे

लेखन अंशिका शुक्ला 01:28 pm Nov 16, 202601:28 pm

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण' सीजन 9 की शुरुआत सलमान खान के साथ हुई थी और अब इसके आखिरी एपिसोड में शाहरुख खान नजर आएंगे। वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख इसके पूरे एपिसोड में नहीं, बल्कि एक हिस्से में दिखाई देंगे। गौरतलब है कि सलमान सीजन के शुरुआती एपिसोड में अकेले मेहमान थे, जबकि शाहरुख के साथ अन्य मेहमान भी नजर आ सकते हैं। हालांकि, इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।