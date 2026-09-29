13 साल बाद OTT पर रिलीज हुई राजकुमार राव की 'शाहिद', अपूर्वा असरानी ने उठाया सवाल

अपूर्वा ने एक्स पर लिखा, 'राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 'शाहिद' आखिरकार प्राइम वीडियो पर आ गई है। हमारी फिल्म को स्ट्रीमिंग के लिए जगह मिलने में 13 साल लग गए। 'शाहिद' फिल्म शाहिद आजमी की कहानी है, जो एक वकील थे। उन्होंने टेरर कानूनों के तहत आरोपीयों का बचाव किया। ऐसे माहौल में जहां मुसलमानों को अक्सर बेगुनाह साबित होने से पहले ही दोषी मान लिया जाता था। इसी हिम्मत की वजह से उनकी हत्या कर दी गई।'