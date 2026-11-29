शाहिद कपूर के बेबाक बोल-पैसे देकर दर्शकों का दिल नहीं जीत सकते

शाहिद कपूर ने खोली पोल, बोले- खरीदी हुई लोकप्रियता से नहीं बनता स्टारडम; असली होना जरूरी

लेखन नेहा शर्मा 06:22 pm Nov 29, 202606:22 pm

क्या है खबर?

अभिनेता शाहिद कपूर का कहना है कि बनावटी स्टारडम का दौर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आज के दर्शक असली और खरीदी हुई लोकप्रियता के बीच का फर्क बखूबी समझते हैं। उनका मानना है कि लोगों से जुड़ने का एकमात्र जरिया प्रामाणिकता ही है। मनोरंजन जगत में पेड PR हथकंडों और सोशल मीडिया अभियानों के बढ़ते चलन पर बात करते हुए शाहिद ने कहा कि आज ये सब बातें एक खुला राज बन चुकी हैं।