शाहिद कपूर ने बताया कैसी होगी 'फर्जी सीजन 2', बोले- यह मेरा पसंदीदा शो

कार्यक्रम के दौरान शाहिद ने कहा, "मैं पिछले 2 साल से फर्जी का दूसरा सीजन शुरू होने का इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार यह शुरू हो रहा है।" उन्होंने शूटिंग पर अपडेट देते हुए आगे कहा, "हमने आगे शूटिंग शुरू कर दी है। मैं यह देखने के लिए बेताब हूं कि आगे क्या होता है। यह मेरे द्वारा निभाए गए सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक है। यह मेरा पसंदीदा शो है।"

कहानी

अभिनेता ने 'फर्जी सीजन 2' की कहानी पर दिया अपडेट

शाहिद ने आगे कहा, "और जो कुछ भी उन्होंने (निर्माताओं) मुझे दिखाया है, वह पहले सीजन से एक कदम आगे लगता है, लेकिन साथ ही यह कहानी का एक स्वाभाविक विकास भी लगता है।" बता दें, 'फर्जी' का निर्देशन 'राज एंड डीके' की जोड़ी के नाम से मशहूर राज निदिमोरू और कृष्णा डीके ने किया था। शाहिद के अलावा, इसमें विजय सेतुपति, राशि खन्ना, केके मेनन, भुवन अरोरा, अमोल पालेकर और रेजिना कैसेंड्रा अहम किरदारों के साथ शामिल थे।