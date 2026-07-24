NEET विवाद पर शाहिद कपूर की दो टूक

NEET विवाद: शाहिद कपूर की खरी-खरी- जिसके लिए सिस्टम; सवाल का पहला हक भी उसी का

लेखन नेहा शर्मा 05:28 pm Jul 24, 202605:28 pm

क्या है खबर?

देशभर में NEET-UG पेपर लीक को लेकर मचे बवाल और छात्रों के लगातार जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच अभिनेता शाहिद कपूर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर भारत की शिक्षा व्यवस्था और देश के युवाओं के बीच बढ़ती दूरी पर सवाल उठाए हैं। छात्रों की पारदर्शिता और सख्त सुधारों की मांग का समर्थन करते हुए शाहिद का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर अब चर्चा का मुख्य केंद्र बन गया है।