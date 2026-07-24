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NEET विवाद: शाहिद कपूर की खरी-खरी- जिसके लिए सिस्टम; सवाल का पहला हक भी उसी का
NEET विवाद पर शाहिद कपूर की दो टूक

NEET विवाद: शाहिद कपूर की खरी-खरी- जिसके लिए सिस्टम; सवाल का पहला हक भी उसी का

लेखन नेहा शर्मा
Jul 24, 2026
05:28 pm
क्या है खबर?

देशभर में NEET-UG पेपर लीक को लेकर मचे बवाल और छात्रों के लगातार जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच अभिनेता शाहिद कपूर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर भारत की शिक्षा व्यवस्था और देश के युवाओं के बीच बढ़ती दूरी पर सवाल उठाए हैं। छात्रों की पारदर्शिता और सख्त सुधारों की मांग का समर्थन करते हुए शाहिद का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर अब चर्चा का मुख्य केंद्र बन गया है।

सवाल

युवाओं का भरोसा टूटा तो क्या होगा?

अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए शाहिद ने उस स्थिति पर गहरी चिंता जताई, जब छात्र उसी व्यवस्था से भरोसा खोने लगते हैं, जो उनके भविष्य के लिए बनाई गई है।

उन्होंने सवाल उठाया, 'अगर वही युवा, जिनके लिए यह शिक्षा प्रणाली बनी है, इस पर विश्वास करना बंद कर दें तो क्या होगा?'

अभिनेता ने तर्क दिया कि छात्रों को तीखे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जिसके लिए ये व्यवस्था है, पहला हक भी उसी का है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए शाहिद कपूर का पोस्ट

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सलाह

युवा ही देश का भविष्य, उनकी बात सुनना जरूरी- शाहिद

पोस्ट में ये भी कहा गया कि छात्र जहां सालों तक परीक्षाओं में सवालों के जवाब देते हैं, वहीं अब वे अपने ही भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उनके मुताबिक, युवा ही देश का भविष्य है और वे अपने कल पर भरोसा रखने के हकदार हैं।

शाहिद के अलावा करीना कपूर, आलिया भट्ट, सलमान खान, जीनत अमान और शबाना आजमी जैसी कई नामचीन हस्तियां छात्र आंदोलन के समर्थन में उतर चुकी हैं।

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आंदोलन

जंतर-मंतर से शुरू हुआ NEET आंदोलन देशभर में फैला

बता दें कि नई दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब मुंबई, बेंगलुरु और पटना समेत देशभर में एक बड़ा आंदोलन बन चुका है।

NEET-UG 2026 पेपर लीक के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में शुरू हुआ ये अभियान अब परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक रोकने के कड़े नियमों, प्रभावित छात्रों के मुआवजे, पारदर्शिता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तक फैल गया है।

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