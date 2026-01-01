बांग्लादेश विवाद में चौतरफा घिरे शाहरुख खान, संगीत सोम के बाद रामभद्राचार्य ने भी खोला माेर्चा

अभिनेता और IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मालिक शाहरुख खान एक ऐसे विवाद में घिर गए हैं, जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। IPL 2026 की नीलामी में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने का फैसला अब शाहरुख के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। पहले भाजपा नेता संगीत सोम ने उन्हें 'गद्दार' कहा और अब जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने शाहरुख की निष्ठा पर सवाल उठाकर इस विवाद को हवा दे दी है।

विवाद कहां से शुरू हुआ विवाद? विवाद की शुरुआत IPL 2026 की नीलामी से हुई, जिसमें शाहरुख की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को भारी-भरकम कीमत (9.5 करोड़ रुपये) में खरीदा। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में भारी आक्रोश है। विवाद की पहली चिंगारी भाजपा नेता संगीत सोम ने भड़काई। उन्होंने एक जनसभा में शाहरुख पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें 'गद्दार' और 'पाकिस्तान प्रेमी' करार दिया।

वार संगीत सोम के बाद रामभद्राचार्य ने घेरा सोम ने कहा कि एक तरफ भारत के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, दूसरी तरफ शाहरुख उन देशों के खिलाड़ियों पर करोड़ों लुटा रहे हैं। उन्होंने जनता से शाहरुख की फिल्मों और टीम के बहिष्कार की अपील कर डाली। अब इस विवाद में कथावाचक जगद्गुरु रामभद्राचार्य की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा, "शाहरुख की निष्ठा पहले भी पाकिस्तान संग जगजाहिर हो चुकी है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को टीम में लेना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।"

तंज देवकीनंदन ठाकुर ने भी बोला था शाहरुख पर हमला उधर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा था, "बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों की बेरहमी से हत्या की जा रही है, उनके घर फूंके जा रहे हैं और हमारी मां-बहनों की अस्मत लूटी जा रही है। ऐसी क्रूर हत्याओं को देखने के बाद कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, खासकर वह व्यक्ति जो खुद को एक टीम का मालिक कहता है? वह इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसी देश के एक क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करे?'

