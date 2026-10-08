नाना पाटेकर के निधन पर शाहरुख खान का भावुक पोस्ट, याद की वो पहली मुलाकात
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शाहरुख खान ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर के साथ लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसकी शुरुआत उन्होंने नाना से हुई अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए की। शाहरुख ने बताया कि जब पहली बार वह नाना से मिले थे, तो झिझक के कारण उन्होंने अपने बालों से खेलना शुरू कर दिया था। उस वक्त अभिनेता ने उनसे कहा था, "हीरो की तरह बाल मत बनाना...तू एक्टर है!"
बेबाकी
वे मुझसे प्यार करते थे और मैं भी उनसे- शाहरुख
अभिनेता ने लिखा, 'वे (नाना) चापलूसी नहीं करते थे। वे आपको वो नहीं कहते थे जो आप सुनना चाहते थे। वे आपको वो कहते थे जो आपको सुनने की जरूरत थी। यही थे नाना। सीधे-सादे, बेबाक-ईमानदार और उनकी मुस्कान बेहद खूबसूरत थी। उनका प्यार जताने का तरीका अनोखा था। वे पहले आप पर चिल्लाते थे, फिर तीसरी-चौथी गाली के बीच आपको एहसास होता था कि आपको गले लगाया जा रहा है। वे मुझसे प्यार करते थे और मैं भी उनसे।'
यादें
आपकी हंसी, पागलपन और प्यार हमेशा हमारे साथ- शाहरुख
शाहरुख ने आगे लिखा, 'वे एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक, एक आलोचक और एक ऐसे दोस्त थे जिन्होंने कैरम के खेल में मुझे और अपने आसपास के सभी लोगों को हराया और अपनी जीत का आनंद लिया। नाना, आपकी तीव्रता, हंसी, पागलपन और प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। काश हमारे पास और बातचीत करने, एक और बहस करने, एक और कप चाय पीने और कैरम का एक और खेल खेलने का समय होता। आपने दुनिया के दिलों में खालीपन छोड़ दिया।'
सफर
आपके शब्दों को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखूंगा- शाहरुख
आखिर में अभिनेता ने लिखा, 'मैं आपको बहुत याद करूंगा। आपके शब्दों को हमेशा दिल में संजोकर रखूंगा....'हीरो बनने के चक्कर में एक्टर मत खोना'। नाना, आपकी आत्मा को शांति मिले और अल्लाह आपको आशीर्वाद दे। स्वर्ग आपको पाकर धन्य होगा... एक शानदार अभिनेता और कैरम के बेजोड़ चैंपियन। बहुत जल्दी चले गए मेरे हीरो एक्टर! आपकी आत्मा को शांति मिले।'
शाहरुख और नाना ने 'राजू बन गया जेंटलमैन' (1992) और 'शक्ति: द पावर' (2002) में साथ काम किया था।