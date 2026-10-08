शाहरुख खान ने नाना पाटेकर के निधन पर जताया दुख

नाना पाटेकर के निधन पर शाहरुख खान का भावुक पोस्ट, याद की वो पहली मुलाकात

लेखन ज्योति सिंह 06:09 pm Oct 08, 202606:09 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शाहरुख खान ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर के साथ लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसकी शुरुआत उन्होंने नाना से हुई अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए की। शाहरुख ने बताया कि जब पहली बार वह नाना से मिले थे, तो झिझक के कारण उन्होंने अपने बालों से खेलना शुरू कर दिया था। उस वक्त अभिनेता ने उनसे कहा था, "हीरो की तरह बाल मत बनाना...तू एक्टर है!"