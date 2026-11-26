वायरल रील को लेकर सख्त हुए शाहरुख खान

अनंत अंबानी से जुड़ी वायरल रील पर शाहरुख खान का एक्शन, इन्फ्लुएंसर को भेजा नोटिस

लेखन ज्योति सिंह 10:32 am Nov 26, 202610:32 am

क्या है खबर?

शाहरुख खान की लीगल टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल रील के खिलाफ कानूनी कदम उठाया है। मामला अनंत अंबानी और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के साथ अभिनेता की एक बातचीत से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर गुमराह और बदनाम करने वाले दावे किए गए थे। इस रील को सुविज्ञ शर्मा नाम के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पोस्ट किया है। शाहरुख की टीम ने इन्फ्लुएंसर को मानहानि नोटिस भेजकर 48 घंटे के अंदर रील हटाने की चेतावनी दी है।