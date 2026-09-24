शाहरुख खान को लगा 2,500 करोड़ का झटका, फिर भी बने देश के सबसे अमीर अभिनेता
क्या है खबर?
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की कुल संपत्ति में 1 साल के भीतर करीब 2,500 करोड़ रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, इतने भारी नुकसान के बावजूद किंग खान 10,000 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर एक्टर के तौर पर नंबर-1 पर बरकरार हैं। उनकी यह कुल संपत्ति फिल्मों, विज्ञापनों और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट व नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स जैसे सफल बिजनेस से आती है।
अमीरी
रईसी में दूसरे स्थान पर अमिताभ बच्चन
इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी शाहरुख भारत के सबसे अमीर अभिनेता के रूप में शीर्ष स्थान पर कायम हैं।
वो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट की सूची में पहने स्थान पर विराजमान हैं।
इस सूची में शाहरुख के बाद अमिताभ बच्चन का नंबर है, जिनकी कुल संपत्ति 4,000 करोड़ रुपये है, वहीं, 3,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ सलमान खान तीसरे स्थान पर हैं, जबकि ऋतिक रोशन 2,500 करोड़ की नेटवर्थ के साथ चौथे स्थान पर बने हुए हैं।
जलवा
संपत्ति में गिरावट के बावजूद किंग खान का जलवा कायम
भारी गिरावट के बावजूद शाहरुख़ भारत के सबसे अमीर अभिनेता बने हुए हैं। इस सूची में 4,000 करोड़ की संपत्ति के साथ अमिताभ बच्चन दूसरे स्थान पर हैं।
वहीं, 3,000 करोड़ की संपत्ति के साथ सलमान खान तीसरे स्थान पर और 2,500 करोड़ की नेटवर्थ के साथ ऋतिक रोशन चौथे स्थान पर हैं।
शाहरुख फिलहाल अपनी अगली फिल्म 'किंग' पर काम कर रहे हैं, जो एक जबरदस्त एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं।