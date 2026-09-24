शाहरुख खान फिर बने देश के सबसे अमीर अभिनेता

शाहरुख खान को लगा 2,500 करोड़ का झटका, फिर भी बने देश के सबसे अमीर अभिनेता

लेखन नेहा शर्मा 11:32 am Sep 24, 202611:32 am

क्या है खबर?

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की कुल संपत्ति में 1 साल के भीतर करीब 2,500 करोड़ रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि, इतने भारी नुकसान के बावजूद किंग खान 10,000 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर एक्टर के तौर पर नंबर-1 पर बरकरार हैं। उनकी यह कुल संपत्ति फिल्मों, विज्ञापनों और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट व नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स जैसे सफल बिजनेस से आती है।