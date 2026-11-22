शाहरुख खान बोले- भारत शांति और सद्भाव की मिसाल

शाहरुख खान बोले- भारत शांति और सद्भाव की मिसाल, आम आदमी की ताकत कभी न भूलें

लेखन नेहा शर्मा 01:26 pm Nov 22, 202601:26 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान ने शनिवार को मुंबई में आयोजित 'ग्लोबल पीस ऑनर्स' कार्यक्रम में एक बेहद प्रभावशाली भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने नफरत को प्यार में बदलने के लिए हिंसा की जगह संवाद और डर की जगह भरोसे को चुनने का आह्वान किया। शाहरुख ने कहा कि शांति एक 'निर्णय और वादा' है, जिसे हर किसी को रोजाना निभाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पहलगाम आतंकी हमलों के पीड़ितों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और सुरक्षाकर्मियों की शहादत को सलाम किया।