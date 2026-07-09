शाहरुख खान ने दिल्ली में आलीशान संपत्ति खरीदी

शाहरुख खान ने दिल्ली में खरीदा पारिवारिक घर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

लेखन ज्योति सिंह 04:39 pm Jul 09, 202604:39 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान दिल्ली के रहने वाले हैं, यह उनके फैंस बखूबी जानते हैं। अभिनेता ने अब इसी शहर में अपना पारिवारिक घर खरीदकर अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण संपत्ति जोड़ ली है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पॉश पंचशील पार्क इलाके में एक रिहायशी इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल खरीदी है, जो शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी खान का पूर्व पारिवारिक घर है। मुंबई में बसने से पहले ये जोड़ा इसी घर में रहता था।