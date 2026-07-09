शाहरुख खान ने दिल्ली में खरीदा पारिवारिक घर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

शाहरुख खान ने दिल्ली में खरीदा पारिवारिक घर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
क्या है खबर?
शाहरुख खान दिल्ली के रहने वाले हैं, यह उनके फैंस बखूबी जानते हैं। अभिनेता ने अब इसी शहर में अपना पारिवारिक घर खरीदकर अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण संपत्ति जोड़ ली है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पॉश पंचशील पार्क इलाके में एक रिहायशी इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल खरीदी है, जो शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी खान का पूर्व पारिवारिक घर है। मुंबई में बसने से पहले ये जोड़ा इसी घर में रहता था।
कीमत
करोड़ रुपये में हुआ संपत्ति का सौदा
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, दक्षिण दिल्ली में स्थित यह आवास 1,200 वर्ग गज के भूखंड पर बना है, जो करीब 10,800 वर्ग फुट या करीब एक चौथाई एकड़ के बराबर है। खबरों के अनुसार, सौदे की कीमत 37 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसमें जमीन की कीमत लगभग 34,260 रुपये प्रति वर्ग फुट है। शाहरुख इस बिल्डिंग के तहखाना और भूतल के मालिक पहले से थे। शेष 2 मंजिल खरीदने के बाद पूरी संपत्ति पर उनका स्वामित्व हो गया है।
संपत्ति
आलीशान संपत्तियों में निवेश करते आए हैं अभिनेता
शाहरुख ने अपनी पत्नी गौरी के साथ मिलकर पूर्व में कई आलीशान संपत्तियों में रणनीतिक निवेश करते हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दिल्ली, मुंबई, दुबई और अन्य स्थानों पर इस जोड़े के पास कई प्रतिष्ठित संपत्तियां हैं, जो प्रीमियम रियल एस्टेट में उनकी दिलचस्पी को दर्शाता है। काम के मोर्चे पर, शाहरुख को 'किंग' में देखा जाएगा। यह 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। इसमें दीपिका पादुकोण, सुहाना खान और अभिषेक बच्चन समेत कई कलाकार हैं।