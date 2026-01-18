क्रिसमस पर 'किंग' का कब्जा, फिर लागू शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद का ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला 

बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 'पठान' की ऐतिहासिक सफलता के बाद शाहरुख और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी अपनी अगली बड़ी एक्शन फिल्म 'किंग' के साथ वापसी कर रही है। ताजा खबरों के मुताबिक, इस फिल्म की रिलीज के लिए क्रिसमस 2026 को फाइनल कर लिया गया है। आइए जानें इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

रिलीज 'किंग' के लिए चुना गया खास हफ्ता 'पठान' और 'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब शाहरुख 'किंग' के जरिए सिनेमाघरों में धमाका करने को तैयार हैं। फिल्म से जुड़ा बड़ा अपडेट ये है कि शाहरुख और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने मिलकर इस फिल्म की रिलीज के लिए क्रिसमस 2026 का हफ्ता चुन लिया है। शाहरुख का क्रिसमस के साथ पुराना और सफल रिश्ता रहा है। क्रिसमस के दौरान छुट्टियों का माहौल रहता है, जिससे फिल्मों को लंबी कमाई करने का मौका मिलता है।

रणनीति शाहरुख ने क्यों लगाया ये तिकड़म? दिसंबर का आखिरी हफ्ता सबसे ज्यादा कमाई वाला समय होता है। क्रिसमस से लेकर नए साल (1 जनवरी) तक लगातार छुट्टियां होती हैं। शाहरुख जानते हैं कि अगर फिल्म इस दौरान रिलीज होती है तो उसे कम से कम 10-12 दिनों का खाली मैदान मिलता है। इससे फिल्म को अपनी लागत निकालने और 500-1,000 करोड़ के क्लब में एंट्री करने में आसानी होती है। शाहरुख जल्द एक भव्य टीजर या पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान करेंगे।

Advertisement

मास्टरप्लान बेटी के लिए शाहरुख का बड़ा दांव शाहरुख इस फिल्म से अपनी बेटी सुहाना खान को बड़े पर्दे पर पेश कर रहे हैं, इसलिए वो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। क्रिसमस पर दर्शकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। शाहरुख का ये 'तिकड़म' है कि भीड़ का फायदा सुहाना को मिले और फिल्म एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो, जिससे सुहाना का करियर रफ्तार पकड़े। सिद्धार्थ और शाहरुख ने 'पठान' को गणतंत्र दिवस पर रिलीज कर धमाका किया था और अब दोनों क्रिसमस पर धमाल मचाने वाले हैं।

Advertisement