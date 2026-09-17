शाहरुख खान-सलमान खान ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए पोस्ट लिखा

शाहरुख खान और सलमान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर दी बधाई, जानिए क्या कहा

लेखन ज्योति सिंह 06:29 pm Sep 17, 202606:29 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर देश और दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं। अक्षय कुमार, कंगना रनौत और अनुपम खेर समेत कई मशहूर हस्तियों ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजीं। अब इस सूची में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। उनका दिल छू लेने वाला पोस्ट फैंस का ध्यान खींच रहा है।