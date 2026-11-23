शबाना आजमी ने बुर्का पहनने की आजादी पर बात की

बुर्का पहनने की आजादी पर शबाना आजमी की दो टूक- मजबूर करोगे तो 3 पहन लूंगी

लेखन ज्योति सिंह 03:31 pm Nov 23, 202603:31 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी अपने बेबाक बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं। हालिया बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह भले धार्मिक रीति-रिवाजों नहीं मानतीं, लेकिन वह संस्कृति के हिसाब से खुद को मुस्लिम मानती हैं। उन्होंने बुर्का पहनने की आजादी को लेकर भी अपनी राय व्यक्त की और बताया कि कुरान में महिलाओं और पुरुषों के लिए क्या कहा गया है। शबाना का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन वह खुद को नास्तिक मानती हैं।