शबाना आजमी ने बताई जावेद अख्तर संग अपने रिश्ते की सच्चाई- सबकुछ हमेशा खुशनुमा नहीं होता

शबाना-जावेद की शादी को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वे साल 1984 में शादी के बंधन में बंधे थे।

बतर दें कि जावेद की पहली शादी पटकथा लेखक हनी ईरानी से हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर हैं। एक इंटरव्यू में प्यार की परिभाषा पर शबाना ने बताया था कि वो कभी 'रोमांटिक' नहीं थीं। इन 40 सालों में जावेद संग उनका रिश्ता और गहरा होकर एक मजबूत दोस्ती में बदल गया है।