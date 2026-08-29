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शबाना आजमी ने बताई जावेद अख्तर संग अपने रिश्ते की सच्चाई- सबकुछ हमेशा खुशनुमा नहीं होता
जावेद अख्तर संग अपने रिश्ते पर शबाना आजमी का बयान

शबाना आजमी ने बताई जावेद अख्तर संग अपने रिश्ते की सच्चाई- सबकुछ हमेशा खुशनुमा नहीं होता

लेखन नेहा शर्मा
Aug 29, 2026
01:19 pm
क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी ने मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर संग अपनी शादी पर खुलकर बात की है। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो हमेशा से उनकी बुद्धिमत्ता की ओर आकर्षित थीं। शबाना ने कहा कि हालांकि उनके रिश्ते में सब कुछ हमेशा इतना 'खुशनुमा' नहीं रहता, लेकिन उनके बीच की दोस्ती बेहद मजबूत है और दोनों की विचारधाराएं एक जैसी हैं। क्या कुछ बोलीं शबाना, आइए जानते हैं।

खुलासा

"हमारे बीच भी बहुत झगड़े होते हैं"

जूम से बातचीत में शबाना ने कहा, "हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल एक जैसा है। हमारे माता-पिता प्रगतिशील लेखक थे और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। उन्हें उर्दू शायरी से बेहद लगाव था। कई लोग तो ये भी मानते थे कि हमारी अरेंज्ड मैरिज होनी चाहिए थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे बीच सब कुछ हमेशा खुशनुमा ही रहता है। मेरे और जावेद के बीच भी बहुत बड़े झगड़े होते हैं।"

तारीफ

शबाना ने बताई पति जावेद की सबसे बड़ी खूबी

शबाना आगे बोलीं, "बस जावेद और मेरी दोस्ती बहुत मजबूत है, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया एक है और हमारी विचारधाराएं भी एक जैसी हैं। मुझे लगता है कि यही बात सबसे ज्यादा मायने रखता है। वह ऐसे इंसान हैं, जो किसी भी माहौल या कंपनी में घुल-मिल जाते हैं। उनमें लोगों से बातचीत करने और संवाद बनाने की शानदार काबिलियत है। वो एक बेहद निष्पक्ष इंसान हैं और मैं उनके इस गुण की बहुत इज्जत करती हूं।"

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शादी

40 साल की शादी और गहरी दोस्ती

शबाना-जावेद की शादी को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वे साल 1984 में शादी के बंधन में बंधे थे।

बतर दें कि जावेद की पहली शादी पटकथा लेखक हनी ईरानी से हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर हैं। एक इंटरव्यू में प्यार की परिभाषा पर शबाना ने बताया था कि वो कभी 'रोमांटिक' नहीं थीं। इन 40 सालों में जावेद संग उनका रिश्ता और गहरा होकर एक मजबूत दोस्ती में बदल गया है।

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