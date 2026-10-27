स्काउटऑप की मां ने लव गिल के रोने को नाटकीय बताया

स्काउट ओपी की मां ने लव गिल पर लगाए आरोप, ऐसे किया काशवी हीरानंदानी का बचाव

लेखन अंशिका शुक्ला 05:40 pm Oct 27, 202605:40 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' में स्काउट ओपी और लव गिल के बीच चल रहे विवाद पर अब स्काउट की मां सस्मिता सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लव ने स्काउट के भोलेपन का फायदा उठाया है। उन्होंने हालिया एपिसोड में लव के रोने और पूरे मामले को नाटकीय बनाने के पीछे की वजह पर भी सवाल किए। इसके साथ ही उन्होंने सकाउट की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी का समर्थन भी किया है।