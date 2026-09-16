'वेटिंग है' से पहले स्कैम पर बनीं ये फिल्में जरूर देखें

'वेटिंग है' का मजा दोगुना करना है तो पहले देख डालें स्कैम पर बनी ये फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 08:51 pm Sep 16, 202608:51 pm

क्या है खबर?

दिव्येंदु शर्मा और भुवन अरोड़ा की नई वेब सीरीज 'वेटिंग है' आखिरकार अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। सीरीज में देश में होने वाले ऑनलाइन रेलवे टिकट घोटाले और उसके पीछे काम करने वाले नेटवर्क की कहानी दिखाई गई है। इससे पहले भी कई भारतीय फिल्मों में अलग-अलग तरह के घोटालों और ठगी को कहानी का आधार बनाया जा चुका है। ऐसे में आइए जानते हैं, कौन-कौन सी फिल्में स्कैम पर आधारित हैं।