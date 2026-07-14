शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी दी

शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 'मन्नत' के नवीकरण के खिलाफ याचिका खारिज

लेखन ज्योति सिंह 02:34 pm Jul 14, 202602:34 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनके बंगले 'मन्नत' में 2 मंजिलें जोड़ने के लिए दी गई तटीय विनियमन क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के उस आदेश में दखल देने से साफ मना कर दिया, जिसमें चुनौती को खारिज किया गया था।