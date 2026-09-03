सयानी गुप्ता ने ठोका 9 करोड़ का मानहानि मुकदमा

'आसमानी' पर घमासान, झूठे आरोपों पर सयानी गुप्ता का पलटवार; ठोका 9 करोड़ का मानहानि मुकदमा

लेखन नेहा शर्मा 12:08 pm Sep 03, 202612:08 pm

क्या है खबर?

बतौर निर्देशक सयानी गुप्ता की पहली फिल्म 'आसमानी' पर कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप लगने के बाद विवाद बढ़ गया है। इन आरोपों से परेशान होकर अभिनेत्री ने फिल्म मेकर विनीता नेगी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। सयानी का साफ कहना है कि ये सभी आरोप पूरी तरह झूठे और भ्रामक हैं। इस बेवजह के विवाद से उनकी फिल्म और साख को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते उन्होंने अदालत से तुरंत राहत देने की मांग की है।