'सरके चुनर' विवाद में बुरे फंसे नोरा फतेही और संजय दत्त, महिला आयोग ने किया तलब

अभिनेत्री नोरा फतेही और अभिनेता संजय दत्त की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके नए विवादित गाने 'सरके चुनर' को लेकर मचे बवाल के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इस गाने के कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए नोरा, संजय दत्त, गाने के निर्देशक और निर्माता समेत कई अन्य लोगों को समन जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अब पूरी टीम को महिला आयोग के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा।

सख्ती जनता का गुस्सा और गाने को लेकर आयोग की सख्ती आने वाली फिल्म 'KD: द डेविल' का गाना 'सरके चुनर' भारी विवादों में घिर गया है। गाने में नोरा के डांस और इसके 'अश्लील' बोलों को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। विवाद इतना बढ़ा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और हरियाणा-कर्नाटक के महिला आयोगों ने कड़ा संज्ञान लेते हुए सेंसर बोर्ड और सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने गाने से जुड़े लोगों को नोटिस भेजकर 24 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है।

जांच अश्लीलता और फूहड़ता के आरोपों पर NCW की जांच राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'सरके चुनर तेरी सरके' गाने में अश्लीलता और फूहड़ता के आरोपों वाली मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने पाया कि प्रथम दृष्टया गाने का कंटेंट यौन रूप से उत्तेजक, आपत्तिजनक और भारतीय न्याय संहिता (BNS), आईटी एक्ट (IT Act) और पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता प्रतीत होता है। आयोग ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है।

Advertisement

चेतावनी महिला आयोग की दो-टूक चेतावनी नोरा, गीतकार रकीब आलम, अभिनेता संजय दत्त, निर्माता वेंकट के. नारायण (KVN ग्रुप) और निर्देशक किरण कुमार को समन जारी कर आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। इन सभी को 24 मार्च 2026 को दोपहर साढ़े 12 बजे संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। महिला आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में कानून के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

Advertisement