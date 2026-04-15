क्या फिल्म 'D55' में धनुष के साथ रुक्मिणी वसंत की जगह सारा अर्जुन दिखेंगी?
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में अपने अभिनय के लिए सारा अर्जुन खूब चर्चा बटोर रही हैं। इस फ्रैंचाइजी ने उन्हें वर्तमान की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बना दिया हैं। काफी चर्चा है कि सारा को भंसाली प्रोडक्शन की बायोपिक में 'मधुबाला' के किरदार को निभाने के लिए चुना गया है। अब एक और जानकारी उनके फैंस को उत्साहित कर देगी। रिपोर्ट्स की मानें, तो अभिनेत्री को फिल्म 'D55' में धनुष के साथ देखा जा सकता है।
परियोजना
तमिलारसन पचामुथु करेंगे फिल्म का निर्देशन
साउथ निर्देशक तमिलारसन पचामुथु ने जनवरी में अपनी अगली फिल्म का आधिकारिक ऐलान किया था, जिसे अस्थायी रूप से 'D55' नाम दिया गया है। 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबकि, इस परियोजना में 'कांतारा: चैप्टर 2' वालीं रुक्मिणी वसंत को मुख्य अभिनेत्री के रूप में लिया गया था। अब लगता है कि वह इसका हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने जूनियर एनटीआर की फिल्म 'ड्रैगन' को तारीखें दे दी हैं। ऐसे में निर्माता, सारा को लेने का विचार कर रहे हैं।
पुष्टि
निर्माताओं की तरफ से पुष्टि होना बाकी
फिल्म 'D55' में अगर सारा शामिल होती हैं, तो धनुष के साथ उनकी फ्रैश जोड़ी पर्दे पर नजर आएगी। हालांकि, निर्माताओं की तरफ से पुष्टि होना बाकी है। धनुष की आगामी परियोजनाओं को देखें, तो फिलहाल अभिनेता फिल्म 'कारा' के प्रमोशन में व्यस्त चल रहे हैं। यह एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ममिता बैजू भी मुख्य किरदार में हैं। विग्नेश राजा द्वारा निर्देशित यह 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।