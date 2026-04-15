धनुष की फिल्म में शामिल हो सकती हैं सारा अर्जुन

क्या फिल्म 'D55' में धनुष के साथ रुक्मिणी वसंत की जगह सारा अर्जुन दिखेंगी?

लेखन ज्योति सिंह 01:21 pm Apr 15, 202601:21 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में अपने अभिनय के लिए सारा अर्जुन खूब चर्चा बटोर रही हैं। इस फ्रैंचाइजी ने उन्हें वर्तमान की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बना दिया हैं। काफी चर्चा है कि सारा को भंसाली प्रोडक्शन की बायोपिक में 'मधुबाला' के किरदार को निभाने के लिए चुना गया है। अब एक और जानकारी उनके फैंस को उत्साहित कर देगी। रिपोर्ट्स की मानें, तो अभिनेत्री को फिल्म 'D55' में धनुष के साथ देखा जा सकता है।