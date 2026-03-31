सारा अली खान ने किराए पर ली संपत्ति

सारा अली खान ने अंधेरी में किराए पर ली संपत्ति, चुकाना होगा इतना किराया

लेखन ज्योति सिंह 07:32 pm Mar 31, 202607:32 pm

क्या है खबर?

सारा अली खान ने संपत्ति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित एक बंगला 5 साल के लिए 4.14 करोड़ के किराए पर लिया है। CRE मैट्रिक्स के जरिए मिले समझौते के अनुसार, इस संपत्ति के लिए अभिनेत्री को 6.5 लाख रुपये का मासिक किराया देना होगा। सौदा 27 मार्च को हुआ था। बताया जाता है कि सारा द्वारा ली गई इस संपत्ति का उपयोग स्कूल से संबंधित कार्यों के लिए किया जाएगा।