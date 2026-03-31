सारा अली खान ने अंधेरी में किराए पर ली संपत्ति, चुकाना होगा इतना किराया
क्या है खबर?
सारा अली खान ने संपत्ति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित एक बंगला 5 साल के लिए 4.14 करोड़ के किराए पर लिया है। CRE मैट्रिक्स के जरिए मिले समझौते के अनुसार, इस संपत्ति के लिए अभिनेत्री को 6.5 लाख रुपये का मासिक किराया देना होगा। सौदा 27 मार्च को हुआ था। बताया जाता है कि सारा द्वारा ली गई इस संपत्ति का उपयोग स्कूल से संबंधित कार्यों के लिए किया जाएगा।
विवरण
जानिए संपत्ति से जुड़ा पूरा विवरण
सारा द्वारा किराए पर ली गई संपत्ति का कारपेट एरिया 4,500 वर्ग फुट में फैला है। इसे 144.44 प्रति वर्ग फुट की दर से किराए पर दिया गया है। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, अभिनेत्री ने 20 लाख रुपये की सुरक्षा राशि दी है और इस 5 साल के समझौते में 3 साल की लॉक-इन अवधि है। पहले 3 साल (लॉक-इन अवधि) के लिए किराया समान रहेगा, लेकिन तीसरे साल से इसमें प्रतिवर्ष 5% की बढ़ोतरी होना शुरू होगी।
तारीख
इस दिन से शुरू होगी किराया की तारीख
दस्तावेजाें में यह भी बताया गया है कि किराएदारी शुरू होने की तारीख (LCD) और किराया शुरू होने की तारीख (RCD) 1 मई, 2026 है। फिलहाल संपत्ति विवरण मामले में सारा या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। काम की बात करें, तो सारा को आखिरी बार फिल्म 'स्काई फोर्स' और 'मेट्रो... इन दिनों' (2025) में देखा गया था। आने वाले दिनों में वह फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में दिखाई देंगी।