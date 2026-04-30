सान्या मल्होत्रा की फिल्म 'पगलैट' का आएगा सीक्वल

'पगलैट' बनकर सान्या मल्होत्रा करेंगी दमदार वापसी, सीक्वल के मिली हरी झंडी

लेखन ज्योति सिंह 06:20 pm Apr 30, 202606:20 pm

क्या है खबर?

सान्या मल्होत्रा ने अपने करियर में हमेशा अलग-अलग तरह की भूमिका निभाकर दर्शकों को प्रभावित किया है। साल 2021 में उनकी फिल्म 'पगलैट' आई थी जो एक डार्क कॉमेडी ड्रामा थी। इस फिल्म में अभिनेत्री ने एक ऐसा चुनौतीपूर्ण किरदार निभाया था जो शादी के तुरंत बाद विधवा हो जाती है। ताजा खबर है कि नेटफ्लिक्स पर आई यह फिल्म सीक्वल के साथ दोबारा दर्शकों का मनोरंजन करने लौटेगी। यह सिखिया एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स इंडिया की साझेदारी का प्रतीक होगी।