'लव एंड वॉर' की शूटिंग पूरी हुई

'लव एंड वॉर' की शूटिंग पूरी, नए साल में रणबीर-आलिया और विक्की कौशल का होगा आगमन

लेखन ज्योति सिंह 05:06 pm Sep 04, 202605:06 pm

क्या है खबर?

संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'लव एंड वॉर' से जुड़ा खुश करने वाला अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि रणबीर कपूर, आलिया भट्‌ट और विक्की कौशल ने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है, जिसके बाद यह अपनी रिलीज की तरफ कदम बढ़ा रही है। हाल ही में, फिल्म के सेट से आलिया और रणबीर की कुछ तस्वीरें सामने आई थीं। दोनों फिल्म के आखिरी शेड्यूल से जुड़े थे और अब शूटिंग पूरी हो चुकी है।