संजय लीला भंसाली बनाएंगे पौराणिक जंगल ड्रामा

संजय लीला भंसाली का तमिल सुपरस्टार पर दांव, पौराणिक ड्रामा के लिए मिलाया हाथ

लेखन ज्योति सिंह 02:38 pm Apr 28, 202602:38 pm

क्या है खबर?

दिग्गज फिल्मकार संजय लीला भंसाली इस वक्त आगामी फिल्म 'लव एंड वाॅर' में व्यस्त हैं। इसके अलावा, उनकी बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं में वेब सीरीज 'हीरामंडी' का दूसरा सीजन भी शामिल है। इस बीच, खबर है कि भंसाली ने अपनी अगली परियोजना के लिए एक तमिल सुपरस्टार पर दांव लगाया है। यह कोई और नहीं, बल्कि अभिनेता धनुष होंगे जो इसमें मुख्य किरदार निभाएंगे। यह एक पौराणिक जंगल ड्रामा फिल्म होगी, जिसका निर्माण भंसाली प्रोडक्शंस बैनर के तहत किया जाएगा।