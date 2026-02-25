संजय लीला भंसाली के परिवार ने बयान जारी किया

क्या निर्देशक संजय लीला भंसाली अस्पताल में हुए भर्ती? परिवार ने जारी किया बयान

लेखन ज्योति सिंह 03:12 pm Feb 25, 202603:12 pm

क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली ने 24 फरवरी को अपना 63वां जन्मदिन मनाया था। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर उनके मुंबई में एक अस्पताल में भर्ती होने की खबरें वायरल हो गईं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। कुछ ही देर बाद, निर्देशक के परिवार की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए इन खबरों का सच बताया गया है।