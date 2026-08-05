धनुष की फिल्म के लिए भंसाली ने करीना पर खेला दांव, खत्म हुआ बरसों पुराना मनमुटाव

इस फिल्म को पौराणिक कथाओं पर आधारित एक महत्वाकांक्षी जंगल एडवेंचर के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि, फिल्म की कहानी और किरदारों से जुड़ी जानकारी को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये कहानी एक हाथी के इर्द-गिर्द घूमती है और इसे बेहद बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा।

भंसाली इस फिल्म का निर्माण तो 'इरुम्बु थिरई', 'हीरो' और 'सरदार' जैसी फिल्में बना चुके तमिल निर्देशक पी एस मित्रन इसका निर्देशन करेंगे।