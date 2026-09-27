रणबीर कपूर-रणवीर सिंह के लुक पर भड़के संजय गुप्ता, पोस्टर पर सिगरेट और सिनेमाघरों में ज्ञान?

संजय ने रविवार को एक्स पर तीनों अभिनेताओं का एक कोलाज शेयर किया। अपने पोस्ट में उन्होंने सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली एंटी-स्मोकिंग चेतावनियों पर सवाल उठाए।

संजय ने लिखा, 'जब फिल्मों के पोस्टर ही ऐसे हैं तो फिर फिल्म शुरू होने से पहले और बीच में दर्शकों को वो परेशान करने वाले एंटी-स्मोकिंग विज्ञापन दिखाने का क्या मतलब रह जाता है?'

ये पोस्ट तुरंत ही चर्चा का विषय बन गया और लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे।