संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' का पहला पोस्टर जारी, रिलीज तारीख का भी ऐलान

पोस्टर

संजय दत्त का प्रभावशाली अवतार

'आखिरी सवाल' के पोस्टर में, संजय का पीछे से लुक दिखाया गया है जो गहन हावभाव के साथ प्रभावशाली लगता है। साथ में टैगलाइन दी गई है, 'वह सवाल जो भारत ने पूछना कभी बंद नहीं किया।' पहली झलक से प्रतीत होता है कि फिल्म एक राजनीतिक-थ्रिलर होगी जो 15 मई को सिनेमाघरों का रुख करेगी। फिल्म से अभिनेत्री समीरा रेड्‌डी पर्दे पर वापसी कर रही हैं। उनके अलावा, अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, त्रिधाचौधरी और नीतू चंद्र भी शामिल हैं।