'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में मचाया तहलका

'धुरंधर 2' का दुनियाभर में तांडव, सबसे तेज 1,000 करोड़ कमाने वाली भारतीय फिल्म बनी

लेखन ज्योति सिंह 10:26 am Mar 26, 202610:26 am

क्या है खबर?

आदित्य धर द्वारा निर्देशित और रणवीर सिंह द्वारा अभिनीत 'धुरंधर 2' की चर्चा जोरों पर है। भारत में इसका जलवा छिपा नहीं है, लेकिन दुनियाभर में फिल्म अपनी सफलता का इतिहास रच रही है। पहली किस्त 'धुरंधर' (एक हफ्ते में 207 करोड़) को पीछे छोड़कर इसने बॉक्स ऑफिस पर बवंडर ला दिया है। यही नहीं, दुनियाभर में सबसे तेज 1,000 करोड़ के क्लब में जगह बनाने वाली 'धुरंधर 2' पहली भारतीय फिल्म बन गई है।