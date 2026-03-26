'धुरंधर 2' का दुनियाभर में तांडव, सबसे तेज 1,000 करोड़ कमाने वाली भारतीय फिल्म बनी
क्या है खबर?
आदित्य धर द्वारा निर्देशित और रणवीर सिंह द्वारा अभिनीत 'धुरंधर 2' की चर्चा जोरों पर है। भारत में इसका जलवा छिपा नहीं है, लेकिन दुनियाभर में फिल्म अपनी सफलता का इतिहास रच रही है। पहली किस्त 'धुरंधर' (एक हफ्ते में 207 करोड़) को पीछे छोड़कर इसने बॉक्स ऑफिस पर बवंडर ला दिया है। यही नहीं, दुनियाभर में सबसे तेज 1,000 करोड़ के क्लब में जगह बनाने वाली 'धुरंधर 2' पहली भारतीय फिल्म बन गई है।
कमाई
'धुरंधर 2' का देश और विदेशों में जलवा
सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने 7वें दिन 47.70 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। एक हफ्ता पूरा कर चुकी फिल्म का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कारोबार 623.42 करोड़ हो गया है। वहीं विश्वस्तर पर यह अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' के साथ 1,000 करोड़ के क्लब में सबसे तेज प्रवेश करने वाली भारतीय फिल्मों की सूची में शामिल हो गई है। दोनों फिल्मों ने इस आंकड़े को पार करने में 7 दिन लिए थे।
नजर
प्रभास की 'कल्कि 2898 AD' पर नजर
'धुरंधर 2' ने सर्वकालिक शीर्ष 10 सबसे ज्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्मों की सूची में जगह बना ली है। इसकी नजर प्रभास अभिनीत 'कल्कि 2898 AD' पर है, जिसका दुनियाभर का कारोबार 1,042.25 करोड़ है। दूसरी ओर, पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' दिन पर दिन गिरावट का मुंह देख रही है। 7वें दिन 1.14 करोड़ कमाते हुए इसने एक हफ्ते में कुल 65.74 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। हालांकि, वीकेंड पर कमाई में उछाल आ सकती है।