कैसे टूटी संजय दत्त और निर्देशक राजीव राय की दोस्ती

संजय दत्त को 'युद्ध' से हटाना पड़ा भारी? निर्देशक राजीव ने खोला टूटी दोस्ती का राज

लेखन अंशिका शुक्ला 11:01 am Oct 28, 202611:01 am

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता राजीव राय ने हाल ही में अभिनेता संजय दत्त के साथ अपनी टूटी दोस्ती को लेकर खुलकर बात की। विक्की लालवानी के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि दोनों के रिश्ते में दरार कैसे आई। राजीव के मुताबिक, यह सब उनकी पहली निर्देशित फिल्म 'युद्ध' के दौरान हुआ, जब उन्होंने संजय को फिल्म से हटाकर उनकी जगह किसी दूसरे अभिनेता को कास्ट कर लिया था।