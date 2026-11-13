पिता सत्यजीत रे की विरासत को आगे बढ़ाएंगे संदीप रे

पिता सत्यजीत रे की साहित्यिक रचनाओं पर एंथोलॉजी बनाएंगे संदीप, ये होंगे मुख्य कलाकार

लेखन ज्योति सिंह 07:00 pm Nov 13, 202607:00 pm

क्या है खबर?

भारतीय सिनेमा के मशहूर निर्देशक सत्यजीत रे की विरासत को उनके बेटे संदीप रे बढ़ा रहे हैं। खबर है कि वह अपने पिता द्वारा लिखी गई साहित्यिक रचनाओं पर एंथोलॉजी बनाने जा रहे हैं। इस परियोजना में 4 कहानियों 'खगम', 'बटिक बाबू', 'भूतो', और 'नील अटंका' को अपनाया जाएगा। बता दें कि 'खगम' एक डरावनी सुपरनैचुरल शॉर्ट स्टोरी कहानी है, जबकि 'नील अटका' ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान नील की खेती करने वालों के डरावनेपन को दिखाती है।