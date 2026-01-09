पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा यूट्यूब पर जारी एक वीडियो में, संदीप ने 'स्पिरिट' के पोस्टर पर कहा, "वह एक लीटर की बोतल है, जो उनके हाथ में गिलास जैसी दिख रही है। लोगों को यह भी लगा कि रेलिंग पर एक और गिलास रखा है और पोस्टर में पति-पत्नी दोनों पी रहे हैं।" संदीप ने इशारों-इशारों में संकेत दिया कि फिल्म में प्रभास और तृप्ति पति-पत्नी के किरदार में हैं जो कहानी के लिए बड़ा संकेत साबित हुआ है।

पाेस्टर

"यह एक कल्ट पोस्टर है"

संदीप ने पोस्टर के आइडिया पर कहा, "यह फिल्म के एक सीन का हिस्सा है, और मैंने सोचा कि बाहुबली के बाद उन्हें कैसे पेश किया जाए? कुछ ऐसा ही होना चाहिए, है ना?" उन्होंने कहा, "यह अब तक का मेरा सबसे बेहतरीन पोस्टर है। यह एक कल्ट पोस्टर है।" 'स्पिरिट' के पोस्टर में प्रभास कैमरे की तरफ पीठ करते हुए खड़े हैं। उनके शरीर पर चोट के निशान और पट्‌टी बंधी है। वहीं तृप्ति सिगरेट उनकी जलाती दिखी हैं।