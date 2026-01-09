'स्पिरिट' की कहानी पर संदीप रेड्डी वांगा ने दिया बड़ा संकेत, पोस्टर पर कही ये बात
क्या है खबर?
रणबीर कपूर के साथ 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा अपनी नई फिल्म 'स्पिरिट' के लिए खूब चर्चा बटोर रहे हैं। प्रभास और तृप्ति डिमरी अभिनीत फिल्म का पोस्टर हाल ही में जारी हुआ था जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा। कुछ ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने पोस्टर की आलोचना करते हुए उसे 'एनिमल' की सस्ती कॉपी बताया। खैर इस बीच, संदीप ने 'स्पिरिट' के पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहानी पर बड़ा संकेत दिया है।
कहानी
संदीप की 'स्पिरिट' में विवाहित जोड़े के रूप में दिखेंगे प्रभास-तृप्ति
पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा यूट्यूब पर जारी एक वीडियो में, संदीप ने 'स्पिरिट' के पोस्टर पर कहा, "वह एक लीटर की बोतल है, जो उनके हाथ में गिलास जैसी दिख रही है। लोगों को यह भी लगा कि रेलिंग पर एक और गिलास रखा है और पोस्टर में पति-पत्नी दोनों पी रहे हैं।" संदीप ने इशारों-इशारों में संकेत दिया कि फिल्म में प्रभास और तृप्ति पति-पत्नी के किरदार में हैं जो कहानी के लिए बड़ा संकेत साबित हुआ है।
पाेस्टर
"यह एक कल्ट पोस्टर है"
संदीप ने पोस्टर के आइडिया पर कहा, "यह फिल्म के एक सीन का हिस्सा है, और मैंने सोचा कि बाहुबली के बाद उन्हें कैसे पेश किया जाए? कुछ ऐसा ही होना चाहिए, है ना?" उन्होंने कहा, "यह अब तक का मेरा सबसे बेहतरीन पोस्टर है। यह एक कल्ट पोस्टर है।" 'स्पिरिट' के पोस्टर में प्रभास कैमरे की तरफ पीठ करते हुए खड़े हैं। उनके शरीर पर चोट के निशान और पट्टी बंधी है। वहीं तृप्ति सिगरेट उनकी जलाती दिखी हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'स्पिरिट' का पोस्टर
You loved what existed before.— Spirit (@InSpiritMode) December 31, 2025
Now fall in love with what you never knew existed….#SPIRIT FIRST POSTER 🔥#OneBadHabit #Prabhas@imvangasandeep @tripti_dimri23 pic.twitter.com/J1Svt3E8uY