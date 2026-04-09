'धुरंधर 2' देखने पहुंचे प्रभास और संदीप रेड्‌डी वांगा

'धुरंधर 2' देखने से खुद को रोक नहीं पाए प्रभास-संदीप रेड्‌डी वांगा, देखिए वायरल तस्वीर

लेखन ज्योति सिंह 10:58 am Apr 09, 202610:58 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' की सफलता के चर्चे पूरे देश में फैले हैं। दर्शक ही नहीं, बल्कि फिल्मी सितारे भी सिनेमाघरों में पहुंचकर फिल्म को देखने से खुद को नहीं रोक रहे। इसी बीच, सुपरस्टार प्रभास की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें उन्हें सिनेमाघर में बैठकर 'धुरंधर 2' का लुत्फ उठाते हुए देखा जा सकता है। इस मौके पर उनके साथ 'स्पिरिट' के निर्देशक संदीप रेड्‌डी वांगा भी नजर आए।