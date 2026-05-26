किच्चा सुदीप के भतीजे संचित संजीव की डेब्यू फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज, जानें कब आएगी मूवी

फिल्म में कैसा है संजीव का किरदार?

फिल्म में संचित, प्रशांत का किरदार निभा रहे हैं, जिन्हें पच्चा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ बड़ी घटनाओं के बाद उनकी शांत पारिवारिक जिंदगी पूरी तरह पलट जाती है।

इन्हीं घटनाओं के चलते वे बड़े शहर की ताकतों से लोहा लेने वाले 'मैंगो पच्चा' में बदल जाते हैं। फिल्म की बाकी स्टारकास्ट में काजल कुंदर, प्रशांत हिरेमठ, मयूर पटेल और जय जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

विवेक ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और यह उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। नागभूषण देशपांडे ने उनके साथ मिलकर इसकी कहानी लिखी है।

इसका संगीत चरण राज ने तैयार किया है। इसकी सिनेमैटोग्राफी शेकर चंद्र और स्वामी ने की है। विश्वास कश्यप ने कला निर्देशन संभाला है, जबकि संपादन शरथ वाशिष्ठ ने किया है।

वहीं KRG स्टूडियोज और सुप्रियनवी पिक्चर स्टूडियोज के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण हुआ है।