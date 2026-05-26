किच्चा सुदीप के भतीजे संचित संजीव की डेब्यू फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज, जानें कब आएगी मूवी
'मैंगो पच्चा' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म से संचित संजीव के लिए यह एक बड़ा मौका है, क्योंकि वे पहली बार अभिनय की दुनिया में कदम रख रहे हैं।
वे अभिनेता किच्चा सुदीप के भतीजे भी हैं। फिल्म की कहानी मैसूरु पर आधारित है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई ड्रग्स पर पुलिस की एक छापेमारी से होती है और इसकी कहानी एक दशक से ज्यादा समय तक फैली हुई है।
यह वफादारी और ताकत के लिए होने वाली खींचतान जैसे अहम मुद्दों पर गहराई से रोशनी डालती है। यह फिल्म 5 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
फिल्म में कैसा है संजीव का किरदार?
फिल्म में संचित, प्रशांत का किरदार निभा रहे हैं, जिन्हें पच्चा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ बड़ी घटनाओं के बाद उनकी शांत पारिवारिक जिंदगी पूरी तरह पलट जाती है।
इन्हीं घटनाओं के चलते वे बड़े शहर की ताकतों से लोहा लेने वाले 'मैंगो पच्चा' में बदल जाते हैं। फिल्म की बाकी स्टारकास्ट में काजल कुंदर, प्रशांत हिरेमठ, मयूर पटेल और जय जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
विवेक ने इस फिल्म का निर्देशन किया है और यह उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। नागभूषण देशपांडे ने उनके साथ मिलकर इसकी कहानी लिखी है।
इसका संगीत चरण राज ने तैयार किया है। इसकी सिनेमैटोग्राफी शेकर चंद्र और स्वामी ने की है। विश्वास कश्यप ने कला निर्देशन संभाला है, जबकि संपादन शरथ वाशिष्ठ ने किया है।
वहीं KRG स्टूडियोज और सुप्रियनवी पिक्चर स्टूडियोज के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण हुआ है।