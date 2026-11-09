दिवाली पार्टी में समय रैना के साथ दिखीं मेधा शंकर

समय रैना ने मेधा संग रिश्ते पर लगाई मुहर? दिवाली पार्टी की तस्वीर ने मचाई हलचल

लेखन अंशिका शुक्ला 01:31 pm Nov 09, 202601:31 pm

क्या है खबर?

स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना ने मुंबई स्थित अपने नए घर में दिवाली पार्टी रखी, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। इन तस्वीरों में वह दोस्तों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। हालांकि, एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें वह अभिनेत्री मेधा शंकर के साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों के डेटिंग की अफवाहों के बीच इस तस्वीर को देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि समय ने अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी है।