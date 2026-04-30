कपिल शर्मा लेकर आ रहे खास एपिसोड

कपिल शर्मा के शो में आएंगे समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया, इस दिन आएगा एपिसोड

लेखन ज्योति सिंह 03:25 pm Apr 30, 202603:25 pm

क्या है खबर?

कॉमेडियन कपिल शर्मा ने 29 अप्रैल को ऐलान किया था कि वह 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का एक खास एपिसोड दर्शकों के लिए ला रहे हैं। शो का प्रसारण तो नेटफ्लिक्स पर किया जाएगा, लेकिन मेहमान कौन होंगे? यह जानने के लिए दर्शक बेताब थे। आखिरकार कॉमेडियन ने एक प्रोमो जारी करते हुए बता दिया है कि शो में चर्चित यूट्यूबरों समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया की एंट्री होगी। आइए जानते हैं कि यह खास एपिसोड कब आएगा।