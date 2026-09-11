इन सितारों को चुनाव आयोग ने दिया नोटिस

सामंथा रुथ प्रभु-विजय देवरकोंडा समेत इन सितारों को चुनाव आयोग का नोटिस, जानें क्या है मामला

लेखन नेहा शर्मा 03:04 pm Sep 11, 202603:04 pm

क्या है खबर?

हैदराबाद की कई मशहूर हस्तियों के नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में जारी नोटिस में सामने आए हैं। इनमें अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु, अभिनेता विजय देवरकोंडा और भारत के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण शामिल हैं। इन हस्तियों को चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत नोटिस दिया गया है। इस अभियान का मकसद मतदाता सूची की जांच और उसमें जरूरी सुधार करना है।