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सामंथा रुथ प्रभु की 'ना' ने बदली इन फिल्मों की किस्मत, जानें कौन-कौन से ऑफर ठुकराए
सामंथा ने ठुकराए बड़ी फिल्मों के ऑफर

सामंथा रुथ प्रभु की 'ना' ने बदली इन फिल्मों की किस्मत, जानें कौन-कौन से ऑफर ठुकराए

लेखन अंशिका शुक्ला
Sep 15, 2026
07:12 pm
क्या है खबर?

साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के बीच खास पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों के साथ बॉलीवुड में भी अपने अभिनय का जलवा दिखाया है। अपने सफल करियर के दौरान सामंथा ने कई फिल्मों के प्रस्ताव ठुकराए हैं। कुछ फिल्मों में उन्हें मुख्य भूमिकाएं भी ऑफर हुई थीं, लेकिन उन्होंने अलग-अलग कारणों से काम करने से इनकार कर दिया। आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में।

#1 & #2

'पुष्पा: द राइज' और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर'

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा: द राइज' में श्रीवल्ली के किरदार के लिए पहले सामंथा का नाम सामने आया था। हालांकि, उन्होंने इस भूमिका को ठुकरा दिया था। बाद में सामंथा फिल्म में अपने चर्चित गाने 'ऊ अंटावा' में नजर आईं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' में मुख्य भूमिका के लिए सामंथा को प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि, अभिनेत्री ने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया था।

#3 & #4

'ब्रूस ली- द फाइटर' और 'यू टर्न'

साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'ब्रूस ली: द फाइटर' में राम चरण मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में निर्माताओं ने सामंथा को मुख्य भूमिका के लिए अप्रोच किया था, लेकिन व्यस्त शेड्यूल के चलते उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया।

इस सूची में फिल्म 'यू टर्न' का नाम भी शामिल है। सामंथा ने इस फिल्म के हिंदी रीमेक में काम करने का ऑफर ठुकरा दिया था। अभिनेत्री ने इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था।

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#5 & #6

'दसरा' और 'एनटीआर कथानायकुडु'

साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'दशहरा' के लिए निर्माताओं ने सामंथा को मुख्य भूमिका के लिए अप्रोच किया था। हालांकि, अभिनेत्री ने किसी वजह से इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था।

फिल्म 'एनटीआर कथानायकुडु' में मुख्य भूमिका के लिए निर्माताओं की पहली पसंद सामंथा थीं। हालांकि, अभिनेत्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया।

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