सामंथा ने ठुकराए बड़ी फिल्मों के ऑफर

सामंथा रुथ प्रभु की 'ना' ने बदली इन फिल्मों की किस्मत, जानें कौन-कौन से ऑफर ठुकराए

लेखन अंशिका शुक्ला 07:12 pm Sep 15, 202607:12 pm

क्या है खबर?

साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के बीच खास पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों के साथ बॉलीवुड में भी अपने अभिनय का जलवा दिखाया है। अपने सफल करियर के दौरान सामंथा ने कई फिल्मों के प्रस्ताव ठुकराए हैं। कुछ फिल्मों में उन्हें मुख्य भूमिकाएं भी ऑफर हुई थीं, लेकिन उन्होंने अलग-अलग कारणों से काम करने से इनकार कर दिया। आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में।