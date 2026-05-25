सलमान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ था गायब

सलमान खान का इंस्टाग्राम हुआ था हैक? वापस आया तो फैंस ने ली राहत की सांस

लेखन ज्योति सिंह 04:32 pm May 25, 202604:32 pm

क्या है खबर?

सलमान खान पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने पैपराजी की क्लास लगाते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ पोस्ट साझा किए थे। एक बार फिर अभिनेता ने सोशल मीडिया के चलते लोगों का ध्यान खींच लिया है। दरअसल, हुआ यह कि 25 मई को कुछ मिनट के लिए सलमान का इंस्टाग्राम हैंडल अचानक गायब हो गया था। अब भले वह वापस आ गए हों, लेकिन यह घटना चर्चा का विषय बन गई।