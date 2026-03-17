सलमान खान की फिल्म में जुड़ेगा चीनी गाना

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' में शामिल होगा चीनी गाना, हिमेश रेशमिया देंगे संगीत

लेखन ज्योति सिंह 12:37 pm Mar 17, 202612:37 pm

क्या है खबर?

सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' अपने बदलावों को लेकर चर्चा में है। हाल ही में, निर्माताओं द्वारा फिल्म के नए शीर्षक से पर्दा उठाया गया जिसका ऐलान सोशल मीडिया पर किया गया था। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्मित इस फिल्म को अब 'मातृभूमि: मे वाॅर रेस्ट इन पीस' के नाम से जाना जाएगा। अब एक और अपडेट सामने आया है जिसके अनुसार, भारत-चीन के सुधरते संबंधों के मद्देनजर फिल्म में एक चीनी गाने को शामिल किया जाएगा।