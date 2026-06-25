सलमान खान की वापसी होगी धमाकेदार, आने वाली 5 फिल्मों में शामिल हैं 2 बड़े सीक्वल

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'बजरंगी भाईजान 2', वामशी पेडिपल्ली की फिल्म और राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म

'बजरंगी भाईजान' की सफलता के बाद अब इसके निर्देशक इसका दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं। हालांकि, अभी तक इसकी रिलीज की तारीख का खुलासा नहीं हुआ है। साउथ के मशहूर निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की फिल्म में सलमान मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं। हालांकि, अभी तक इस फिल्म का नाम और रिलीज की तारीख तय नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म में भी दिखाई दे सकते हैं।