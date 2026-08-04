'बिग बॉस 20' की स्ट्रीमिंग तारीख का ऐलान, इस बार 'करण-अर्जुन' जैसा होगा आगाज

जियोहॉटस्टार द्वारा जारी किए गए प्रोमो में, सलमान एक घोड़े के साथ एंट्री करते हुए कहते हैं, "जो 'करण-अर्जुन' में हुआ था, वो अब बिग बॉस में दोबारा होगा। तथास्त टू।"

चूकि सलमान और शाहरुख खान अभिनीत 'करण अर्जुन' पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म थी। शो का प्रोमो भी संकेत देता है कि इस सीजन में पुराने प्रतियोगी वापसी करेंगे।

कैप्शन में लिखा है, 'एक से भले दो।' 'बिग बॉस 20' 6 सितंबर, 2026 से स्ट्रीम होने के लिए तैयार है।