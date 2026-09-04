सलमान खान ने भतीजे अरहान की पहली फिल्म के लिए खेला बड़ा दांव, बढ़ीं उम्मीदें

फिल्म का निर्माण अश्विन वर्दे करेंगे, जो इससे पहले 'कबीर सिंह', 'OMG 2', 'खेल खेल में' और 'द डिप्लोमाट' जैसी सफल फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं।

उधर अरहान पिछले कई सालों से अपनी बॉलीवुड पारी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका से फिल्ममेकिंग की पढ़ाई की है, जिसके बाद उन्होंने विक्रम फड़नीस के साथ काम किया। अरहान निर्माता-निर्देशक करण जौहर की हिट फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में बतौर सहायक निर्देशक भी काम कर चुके हैं।