असम बाढ़ पीड़ितों के मसीहा बने सलमान खान, बेघर हुए 500 परिवारों को बनाकर देंगे घर

जमीनी स्तर पर चल रहे राहत कार्य के बारे में मिड-डे से बात करते हुए अमरप्रीत सिंह ने बताया, "सलमान ने कुछ दिनों पहले हमसे बात की और कहा कि आप लोग फिक्र मत करो। इस समय शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसका मुख्य केंद्र 'नेपाली खूंटी' है। निर्माण के पहले चरण में 220 घर बनकर तैयार हो चुके हैं और हम इन्हें परिवारों को सौंप रहे हैं। हम एक दिन में 8 से 10 घर तैयार कर सकते हैं।"