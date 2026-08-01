'SVC 63' के लिए सलमान खान ने घटाई भारी फीस

'SVC 63': 120 करोड़ लेने वाले सलमान खान ने क्यों 70 करोड़ में साइन की फिल्म?

लेखन नेहा शर्मा 07:42 pm Aug 01, 202607:42 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के सबसे महंगे और दिग्गज सितारों में शुमार सलमान खान अपनी एक फिल्म के लिए अमूमन 120 करोड़ रुपये तक की मोटी फीस लेते हैं। हलांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान ने अपनी आगामी फिल्म 'SVC 63' के लिए अपनी तय और भारी-भरकम फीस में भारी कटौती करने पर सहमति जताई है। बताया जा रहा है कि उनके इस कदम के पीछे उनका एक बहुत ही करीबी दोस्त है, जिसकी खातिर उन्होंने ये बड़ा दिल दिखाया है।